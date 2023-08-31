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        Haberler Magazin Ünlüler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sahnede kutladılar - Magazin haberleri

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sahnede kutladılar

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos 1922'de zaferle neticelendirdiği Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü coşkuyla karşılandı. Simge Sağın, Derya Uluğ, Hakan Altun ve Emre Altuğ gibi bir çok ünlü isim de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı dün akşam sahne aldıkları şehir ve ilçelerde kendilerini dinlemeye gelen sevenleriyle birlikte kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 10:08 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:16
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        • 1

          Hadise - Çerkezköy

        • 2

          Ferhat Göçer - Bodrum

        • 3

          Emre Altuğ - İstanbul

        • 4

          Derya Uluğ - Mersin

        • 5

          Merve Özbey - Antalya

        • 6

          Koray Avcı - Alanya

        • 7

          Simge Sağın - İstanbul

        • 8

          Bilal Sonses - Muğla

        • 9

          Bengü - İzmir

        • 10

          Hakan Altun - Menemen

        • 11

          Gripin - Bolu

        • 12

          Kafadar - Antalya

        • 13

          İkilem - Yalova

        • 14

          Kalben - Mudanya

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
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        Terazi
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        Yay
        Oğlak
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