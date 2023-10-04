Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlüler, 1990'lar 'Yapay Zeka Yıllığı' akımına kapıldı: Cem Yılmaz yapay zekaya inat organik! - Magazin haberleri

        Ünlüler, 1990'lar 'Yapay Zeka Yıllığı' akımına kapıldı

        Yapay zekâ teknolojilerindeki büyük gelişmeler, bu üslup teknolojileri içeren toplumsal medya akımlarının da önemli artış göstermesine neden oldu. Sosyal medya platformları tesiri altına alan 'Yapay Zeka Yıllığı' (Al yearbook) akımı da bunlardan biri. Bu akımdan geri kalmayan ünlü isimler, yapay zeka kullanarak sanki 1990'larda ABD liselerinden mezun olmuş gibi fotoğraf yapan akıma katılırken Cem Yılmaz, meslektaşlarının aksine organik bir fotoğrafıyla akıma meydan okudu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 10:38 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cem Yılmaz, yapay zekâya karşı... Bir çok ünlü, yapay zekâ teknolojisiyle lise yıllarına dönerken Yılmaz, organik bir fotoğafıyla yapay zekâya meydan okudu.
          Cem Yılmaz, yapay zekâyı sadece, 'Do Not Disturb' adlı yeni filminin görsel hikâye taslaklarınının çiziminde kullandırdı.
          Yapay zekâyla lise yıllarına dönen ünlüler ise şunlar;

        • 2

          Pelin Akil

        • 3

          Biran Damla Yılmaz

        • 4

          Çağla Şıkel

        • 5

          Nilperi Şahinkaya

        • 6

          Ahsen Eroğlu

        • 7

          Şükran Ovalı

        • 8

          Bora Akkaş

        • 9

          Büşra Pekin

        • 10

          Berfu Yenenler

        • 11

          Damla Sönmez

        • 12

          Özlem Yıldız

        • 13

          Yağmur Tanrıvesin

        • 14

          Feride Hilal Akın

        • 15

          Tuğba Özerk

        • 16

          Aslı Bekiroğlu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Rize'yi sel ve vurdu! Yollar kapandı...
        Rize'yi sel ve vurdu! Yollar kapandı...
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        O anlar kamerada! Uyuşturucu sattığı iddiasıyla... Dövüp yerde sürüklediler!
        O anlar kamerada! Uyuşturucu sattığı iddiasıyla... Dövüp yerde sürüklediler!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Son filmlerini izleyemediler
        Son filmlerini izleyemediler
        Tesadüfen Nobel
        Tesadüfen Nobel
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        5 kente dikkat çekti! Deprem bilimci Prof. Dr. Bektaş'tan Trabzon için çarpıcı uyarı!
        5 kente dikkat çekti! Deprem bilimci Prof. Dr. Bektaş'tan Trabzon için çarpıcı uyarı!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşten acı haber!
        Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşten acı haber!
        Trump yeniden mahkemede
        Trump yeniden mahkemede
        104 yaşında dünyanın en yaşlı paraşütçüsü olabilir
        104 yaşında dünyanın en yaşlı paraşütçüsü olabilir
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Habertürk Anasayfa