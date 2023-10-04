Ünlüler, 1990'lar 'Yapay Zeka Yıllığı' akımına kapıldı
Yapay zekâ teknolojilerindeki büyük gelişmeler, bu üslup teknolojileri içeren toplumsal medya akımlarının da önemli artış göstermesine neden oldu. Sosyal medya platformları tesiri altına alan 'Yapay Zeka Yıllığı' (Al yearbook) akımı da bunlardan biri. Bu akımdan geri kalmayan ünlü isimler, yapay zeka kullanarak sanki 1990'larda ABD liselerinden mezun olmuş gibi fotoğraf yapan akıma katılırken Cem Yılmaz, meslektaşlarının aksine organik bir fotoğrafıyla akıma meydan okudu
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Cem Yılmaz, yapay zekâya karşı... Bir çok ünlü, yapay zekâ teknolojisiyle lise yıllarına dönerken Yılmaz, organik bir fotoğafıyla yapay zekâya meydan okudu.
Cem Yılmaz, yapay zekâyı sadece, 'Do Not Disturb' adlı yeni filminin görsel hikâye taslaklarınının çiziminde kullandırdı.
Yapay zekâyla lise yıllarına dönen ünlüler ise şunlar;
- 2
Pelin Akil
- 3
Biran Damla Yılmaz
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- 4
Çağla Şıkel
- 5
Nilperi Şahinkaya
- 6
Ahsen Eroğlu
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- 7
Şükran Ovalı
- 8
Bora Akkaş
- 9
Büşra Pekin
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- 10
Berfu Yenenler
- 11
Damla Sönmez
- 12
Özlem Yıldız
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- 13
Yağmur Tanrıvesin
- 14
Feride Hilal Akın
- 15
Tuğba Özerk
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- 16
Aslı Bekiroğlu