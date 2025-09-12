Ünlüler, 12 Dev Adam'ı kutladı: Size helal olsun
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Basketbol Takımımız, Yunanistan ile karşılaştı. Ay-Yıldızlılar, mücadeleden 94-68 galip ayrılarak Almanya ile oynanacak olan final biletini aldı. Ünlüler, 12 Dev Adam'ı tebrik etti
Giriş: 12.09.2025 - 23:16 Güncelleme: 12.09.2025 - 23:54
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde A Milli Basketbol Takımımız, Yunanistan ile karşılaştı. 12 Dev Adam, sahadan 94-68’lik net bir skorla galip ayrılarak finale yükseldi ve turnuvada tarih yazmaya devam etti.
Ünlüler, 12 Dev Adam'ı tebrik etti.
Mine Tugay
Ural Kaspar
Engin Öztürk
REKLAM
Almeda Abazi
Hülya Koçyiğit
Giray Altınok
Ercan Saatçi
Merve Sevi
Athena
Rıza Kocaoğlu
REKLAM
Rüştü Onur Atilla
Enis Arıkan
Ahu Yağtu
Burak Sergen
Barış Falay
Ali Sunal
Sinem Kobal
Aras Bulut İyinemli
İbrahim Büyükak
Burak Berkay Akgül
Hülya Avşar
Mauro Icardi
Ebru Gündeş
Özge Ulusoy
Taner Ölmez
Tarkan
Sibel Can
Burcu Binici
Demet Akbağ
Devrim Özkan
Gülse Birsel
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ