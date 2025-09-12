Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlüler, 12 Dev Adam'ı kutladı: Size helal olsun - Magazin haberleri

        Ünlüler, 12 Dev Adam'ı kutladı: Size helal olsun

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Basketbol Takımımız, Yunanistan ile karşılaştı. Ay-Yıldızlılar, mücadeleden 94-68 galip ayrılarak Almanya ile oynanacak olan final biletini aldı. Ünlüler, 12 Dev Adam'ı tebrik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 23:16 Güncelleme: 12.09.2025 - 23:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Size helal olsun"
        ABONE OL
        ABONE OL

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde A Milli Basketbol Takımımız, Yunanistan ile karşılaştı. 12 Dev Adam, sahadan 94-68’lik net bir skorla galip ayrılarak finale yükseldi ve turnuvada tarih yazmaya devam etti.

        Ünlüler, 12 Dev Adam'ı tebrik etti.

        Mine Tugay

        Ural Kaspar

        Engin Öztürk

        REKLAM

        Almeda Abazi

        Hülya Koçyiğit

        Giray Altınok

        Ercan Saatçi

        Merve Sevi

        Athena

        Rıza Kocaoğlu

        REKLAM

        Rüştü Onur Atilla

        Enis Arıkan

        Ahu Yağtu

        Burak Sergen

        Barış Falay

        Ali Sunal

        Sinem Kobal

        Aras Bulut İyinemli

        İbrahim Büyükak

        Burak Berkay Akgül

        Hülya Avşar

        Mauro Icardi

        Ebru Gündeş

        Özge Ulusoy

        Taner Ölmez

        Tarkan

        Sibel Can

        Burcu Binici

        Demet Akbağ

        Devrim Özkan

        Gülse Birsel

        ÖNERİLEN VİDEO
        #A Milli Basketbol takımı
        #EuroBasket 2025

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        24 yıl sonra gelen final!
        24 yıl sonra gelen final!
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        Bakan Fidan: İsrail zayıf komşular görmek istiyor
        Bakan Fidan: İsrail zayıf komşular görmek istiyor
        İşte CHP kararının gerekçesi
        İşte CHP kararının gerekçesi
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NATO'nun yeni misyonu: Doğu Nöbeti
        NATO'nun yeni misyonu: Doğu Nöbeti
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Habertürk Anasayfa