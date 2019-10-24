Dünya genelinde milyonlarca insanın kullandığı sosyal medya mecrası YouTube'un gelir kapısı haline gelmesiyle, 'YouTuber' kavramı ortaya çıktı.

YouTuber olarak adlandırılan çok sayıda takipçili YouTube kullanıcıları, takipçilerini artırarak para kazanmak için farklı yollara başvurmaya başladı. Bu isimlerden biri de MrBeast adıyla tanınan Jimmy Donaldson.

YouTube'da 25 milyona yakın abonesi bulunan MrBeast, son meydan okumasında yarışma yaparak takipçilerine 1 milyon dolar dağıtmayı planladığını açıkladı.

21 yaşındaki YouTuber, Twitter'dan yaptığı açıklamada Last to Leave meydan okumasını kabul ederek hayranlarına 1 milyon dolarlık ödül vereceğini duyurdu.

YouTuber, tweet'inde "Size yıl sonuna kadar bir milyon dolarlık “Last to Leave” meydan okuması yapmayı planladığımı söylesem? Gelecek ay ayrıntılarını paylaşacağım. Bu ilginç olacak" yazdı.

MrBeast geçtiğimiz aylarda gittiği restoranda çalışan bir öğrenciye, 2 bardak su getirdiği için 10 bin dolar bahşiş ve 'Lezzetli su için teşekkürler' notu bırakmıştı.