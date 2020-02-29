Ünlü yönetmene 'tacizci' protestosu

29 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar ödülleri Paris'te düzenlenen törenle sahiplerini buldu. bu yıl 45'incisi gerçekleştirilen etkinlikte Fransız yönetmen Ladj Ly'in yönettiği "Les Miserables" en iyi film ve en iyi montaj ödüllerine layık görüldü.
Ancak törene tecavüzle suçlanan Polonya asıllı Fransız yönetmen Roman Polanski'nin "J'accuse" filmiyle en iyi yönetmen ödülünü alması damga vurdu. Polanski, ödülü almak için sahneye çıktığında birçok sanatçı ve davetli salonu terk ederek tepkilerini gösterdi.
Aynı sıralarda ödül töreninin gerçekleştirdiği salonun dışında kadın hakları savunucuları protesto gösterileri yaptı. Protestoculara polis müdahale etti.
Birkaç hafta önce Roman Polanski Cesar Ödülleri'nde aday gösterildiğinde gelen tepkiler üzerine Cesar Akademisi üyeleri toplu olarak görevlerini bırakmıştı.
Cesar Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu ödülü ise "Roubaix, une lumiere d'Arnaud Desplechin" filminde rol alan Roschdy Zem'e verildi. Anais Demoustier de "Alice et le Maire" filminde gösterdiği performansla en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.
Nicolas Bedos'un yönettiği "La Belle epoque" en iyi senaryo ödülüne layık görüldü.
En iyi yabancı film ödülü ise Güney Koreli yönetmen Bong Joon-Ho'nun "Parasite" adlı yapıtına verildi.
Mounia Meddour'un yönettiği "Papicha" filminde gösterdiği performansla Lyna Khoudri en iyi umut veren kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. En iyi animasyon filmi ödülü Jeremy Clapin'in "J'ai perdu mon corps", en iyi kısa film ödülü Lauriane Escaffre ve Yvonnick Muller'in "Pile Poil" ve en iyi belgesel film ödülü Yolande Zauberman'ın "M" yapıtlarına gitti.
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