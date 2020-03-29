Ünlü yönetmenden 1000 aileye destek

Erdal Murat Aktaş, koronavirüs tehdidine rağmen evinden çıkmak zorunda kalan ya da 65 yaş üstü olduğu için evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda, ihtiyaç malzemesi ve hijyenik ürün yardımı yaptı

Erdal Murat Aktaş, koronavirüs tehdidine rağmen evinden çıkmak zorunda kalan ya da 65 yaş üstü olduğu için evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi 1000 aileye Kızılay'ın Korona Dayanışma Projesi kapsamında gıda, ihtiyaç malzemesi ve hijyenik ürün yardımı yaptı.

Erdal Murat Aktaş, konuyla ilgili olarak "Acılar ve zor zamanlar paylaşıldıkça aşılır. Evde oturup akıllı telefonlarımızda ki uygulamalardan devşirdiğimiz sanal mutluluklarla avunmak ya da 'amanda ne zor günler' diye sanal ortamda hayıflanmak yerine, yine evde kalıp, bu süreci kendimizi onarmak, zenginleştirmek için değerlendirebiliriz. Bu zor günlerde ihtiyaç sahiplerine destek olmak da mümkün. Bu dönemde evde kalıp günlük ihtiyacını karşılayamayan milyonlarca insan var. Yeni bir dünyaya doğru gidiyoruz. Parayla satın alınacak şeylerden uzaklaştığımızda insan olarak benden geriye ne kalıyor demenin tam zamanı. İmkanlarım ölçüsünde destek olmaya devam edeceğim" açıklamasında bulundu. Aktaş, 'Sen İstersen Dünya Değişir' ismi altında önemli kurumların da desteğiyle Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinde eğitimden, sağlığa, çevre kirliliğinden, hayvan haklarına kadar geniş bir yelpazede sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştiriyor.