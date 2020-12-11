Letonya basınında çıkan haberlere göre, ünlü Güney Koreli film yönetmeni Kim Ki-duk, Letonya ziyareti sırasında Covid-19'a bağlı komplikasyonlar nedeniyle 59 yaşında yaşamını yitirdi.
Haber portalı Delfi, Kim'in Baltık ülkesinde bir ev satın almak için Letonya'ya geldiğini ancak daha sonra planlanan bir toplantıya katılamadığını bildirdi.
BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA
Rus belgesel film yönetmeni Vitaly Mansky, cuma günü ünlü yönetmenin koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini doğruladı.
Mansky, Kim’in ölümünün tercümanı tarafından onaylandığını belirtti.
Letonya'daki Güney Kore Büyükelçiliği, şimdilik Kim'in ölümüne ilişkin raporlar hakkında yorum yapamayacağını açıkladı.
Kim Ki-duk, ‘Boş Ev’, ‘Zaman’, ‘Kötü Adam’, ‘Bilinmeyen Adres’ gibi filmlerin yönetmenliği yapmıştı.
KİM Kİ-DUK KİMDİR?
Ünlü yönetmen 20 Aralık 1960'ta Güney Kore Bonghwa'da Kyungsang'ın kuzeyindeki bir taşra köyünde doğdu. 9 yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Seoul'e taşındı. Burada tarım eğitimi veren bir okula gönderildi. Fakat maddi yetersizlikler yüzünden okuldan ayrılıp fabrikalarda işçi olarak çalışmaya başladı.
20 yaşına geldiğinde deniz kuvvetlerine katıldı. Askeri hayata çok çabuk uyum sağlayan Kim, 5 yıl çavuş olarak görev yaptı. Bu askeri tecrübeleri ona insan ilişkileri ve karakter analizi açısından zengin bir birikim sağladı.
1990'da bir uçak bileti alabilecek kadar para biriktirip, sanat eğitimi almak için Fransa'ya taşındı. Geçimini, kendi resimlerini satarak kazanıyordu.
1993'te tekrar Kore'ye dönen yönetmen, film senaryosu yazmaya başladı ve bir yarışmada iki senaryosu birden ödül kazandı.
Kim Ki-Duk'un film kariyeri diğer yönetmenlerinkinden farklı başladı. Hiçbir zaman sinema eğitimi almadı ve hiçbir zaman başka bir yönetmenin yanında asistanlık yapmadı.
1996 yılında küçük bütçeli Timsah adlı filmiyle ilk sinema deneyimine başladı. 2004 yılında Fedakar Kız film ile Berlin Uluslararası Film Festivali'nde, Boş Ev filmi ile de Venedik Film Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödülleri'ni aldı. 2011 yılında Arirang ile Cannes Film Festivali'nin Un Certain Ödülleri bölümünde En İyi Film Ödülü'nü aldı.
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