Ünlü yönetmen Jean-Luc Godard 91 yaşında hayatını kaybetti

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Ünlü Fransız film yönetmeni Jean-Luc Godard 91 yaşında hayatını kaybetti.

Godard, sinemada çığır açan Fransız Yeni Dalga Akımına öncülük etmişti.

1960'ta Serseri Aşıklar filmiyle yönetmenliğe başlayan Godard, daha sonra büyük beğeni alan Le Mépris (Contempt), Bande à Part (Band of Outsiders), Alphaville gibi filmleri yönetti.

Filmleriyle sinemaya yeni bir enerji ve cesaret getiren Godard, Qunetin Tarantino ve Martin Scorsese gibi yönetmenleri de etkiledi.

Godard kamera arkasına geçmeden önce sinema eleştirmeni olarak işe başladı.

Jean Seberg ve Jean-Pierre Belmondo'nun başrolde oynadığı Serseri Aşıklar filminde oyuncuların rahat ve sıradan tavırları dikkat çekmiş, kamera da sürekli hareket haliyle sinemaya yeni bir hava katmıştı.

Oyuncular arasındaki diyaloglarda doğaçlamaya da yer verilmişti.

Godard bu filmi için şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Sinemanın daha önce yaptığı her şeyi alıp - kızlar, gangsterler, arabalar – patlatan ve eski tarza bir kalemde son veren bir filmdi."