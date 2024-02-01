Ünlü yazar Mario Levi son yolculuğuna uğurlandı
'İstanbul aşığı' olarak tanınan ve 66 yaşında hayatını kaybeden ünlü yazar Mario Levi Kadıköy'de Acıbadem Musevi Mezarlığı'nda bulunan Sinagog'da yapılan cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
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'İstanbul Bir Masaldı', 'En Güzel Aşk Hikâyemiz', 'Bir Şehre Gidememek', 'Lunapark Kapandı' ve 'Size Pandispanya Yaptım' adlı kitapların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan ünlü yazar Mario Levi, dün 66 yaşında hayatını kaybetti.
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Mario Levi için bugün Kadıköy'de bulunan Acıbadem Musevi Mezarlığı'ndaki Sinagog'da cenaze töreni düzenlendi.
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Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun yanı sıra, Mario Levi'nin eşi Ece Erdoğuş Levi, Gülgün Feyman, arkadaşları, sevenleri ve öğrencileri katıldı. Ayrıca cenazeye çok sayıda kurum, kuruluş ve siyasi partiler de çelenk gönderdi.
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Cenaze töreninde konuşan spiker Gülgün Feyman; "Ben, kaybetmek olarak bakmıyorum. Bundan sonra onun Türkçe konusundaki düşüncelerini, edebiyata ilişkin düşüncelerini bir öğretmen olarak verdiği mesajları yaşatmak gerekiyor. Onun adına atölyeler düzenlenmeli. Çünkü Mario Levi, 'Benim en derin ülkem Türkçe' diyen özel bir insan. Özetle lütfen birbirimizi ötekileştirmeyelim, ön yargılardan arınalım. Mario; Türkiye için değil, dünya çapında bir değer. Toprağı bol olsun" dedi.
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Mario Levi'nin cenazesi düzenlenen törenin ardından Musevi Mezarlığı'na defnedildi.