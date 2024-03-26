Ünlü televizyoncu, Prenses Kate'i üzdüğü için pişman oldu

"BAŞKA BİRİNİN TRAJEDİSİNİ HAFİFE ALMAM"

Stephen Colbert, sözlerine şöyle devam etti: İki hafta önce bu gizemle ilgili bazı şakalar yapmıştık ve bu konuda haber yaparken 'aptalca şeyler' yapmıştık. O şakaları yaptığımda, bu bazı insanları üzdü. Hatta teşhisi açıklanmadan önce bile. Bunu anlayabiliyorum. Geçmişte yaptığım şakaların çoğu insanları üzmüştü. Eminim ki bazı şakalarım gelecekte de insanları üzecektir.

Colbert; "Uymaya çalıştığım bir standart var ve o da başka birinin trajedisini hafife almamamdır" ifadesini kullandı.