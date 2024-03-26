Ünlü televizyoncu, Prenses Kate'i üzdüğü için pişman oldu
Ünlü televizyoncu Stephen Colbert, Kate Middleton'a kanser teşhisi konulduğu ortaya çıkmadan önce Prens William'ın eşini aldattığı iddiasını programında dile getirdiği için pişman olduğunu açıkladı
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Ünlü televizyoncu Stephen Colbert, Kate Middleton'a kanser teşhisi konulduğu ortaya çıkmadan önce Galler Prensi ve Prensesi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle pişmanlığını dile getirdi.
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Bu ayın başlarında The Late Show adlı televizyon programında, Prens William'ın eşi Prenses Kate'i Rose Hanbury ile aldattığı iddialarını dile getirmişti.
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Stephen Colbert, dün akşam yayınlanan programında ise sözlerinden pişmanlık duyduğunu söyledi. Colbert, söze; "Çok fazla espri yapıyorum ve pek çok farklı şey hakkında, çoğunlukla da herkesin konuştuğu konularda espriler yapıyorum. Son iki aydır herkes Kate Middleton'ın kamusal hayattan kaybolmasının gizeminden bahsediyor" diye başladı.
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"BAŞKA BİRİNİN TRAJEDİSİNİ HAFİFE ALMAM"
Stephen Colbert, sözlerine şöyle devam etti: İki hafta önce bu gizemle ilgili bazı şakalar yapmıştık ve bu konuda haber yaparken 'aptalca şeyler' yapmıştık. O şakaları yaptığımda, bu bazı insanları üzdü. Hatta teşhisi açıklanmadan önce bile. Bunu anlayabiliyorum. Geçmişte yaptığım şakaların çoğu insanları üzmüştü. Eminim ki bazı şakalarım gelecekte de insanları üzecektir.
Colbert; "Uymaya çalıştığım bir standart var ve o da başka birinin trajedisini hafife almamamdır" ifadesini kullandı.
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"İYİ DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ"
Ünlü sunucu; "Birçoğumuz herhangi bir kanser tanısının hasta ve ailesi için üzücü olduğunu biliyoruz. Benden buna ihtiyaçları olmadığından eminim ama ben ve buradaki herkes, iyileşmesinin hızlı ve eksiksiz olması için iyi dileklerimizi ve yürekten umudumuzu iletmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
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VİDEO İLE AÇIKLAMA YAPTI
16 Ocak'ta ameliyat olan ve sonrasında hiç kamerelar karşısına çıkmayan Kate Middleton, geçen cuma akşamı bir video ile kansere yakalandığını açıklamıştı. 42 yaşındaki Prenses Kate, kanser teşhisiyle “büyük bir şok yaşadığını”, haberi alması sonrası "inanılmaz derecede zorlu birkaç ay” geçirdiğini söylemişti. Middleton, ocak ayında karın ameliyatı geçirdiğinde kanser olduğunun bilinmediği belirtmişti.
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"HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYORUM"
“Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" diyen Prenses, kanserin türüne ilişkin bilgi vermemiş ve "İyiyim ve her geçen gün güçleniyorum" demişti.