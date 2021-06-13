Fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşanıyor. Yeni bölümüyle ekranlara gelen yarışmada bu akşam Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur?sorusunun cevabı hakkında en çok arama yapılan konuların başında geliyor...

Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur?

VAN GOGH SOL KULAĞINI KESMİŞTİR