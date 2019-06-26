Tecrübeli sunucu Erkan Yolaç, eşi Asuman Tuğberk ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. 2018 yazında zatürre tedavisi görerek sağlığına kavuşan 84 yaşındaki sunucu, alışveriş turunda gazeteciler tarafından görüntülendi.

Gazetecilerin fotoğraf isteklerini yakın dostları Ayzin Doğukan'ı da yanlarına alarak kırmayan Yolaç ve eşi, uzun süren alışveriş turları sonrası bir restorana geçerek birlikte yemek yedi.