Ünlü spiker Ümit Aktan hayatını kaybetti!

Türk spor basının duayen isimlerinden spiker Ümit Aktan, hayatını kaybetti.

Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından bir süredir hastanede tedavi gören gazeteci, yazar, program sunucusu ve spor spikeri Ümit Aktan, 76 yaşında vefat etti.

Aktan'ın vefatıyla ilgili Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı. 1972 yılında TRT'de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden spor spikeri Ümit Aktan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı: "Türk spor basınının usta isimlerinden Ümit Aktan'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Duayen spiker, gazeteci ve yazar Ümit Aktan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, medya ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." BAKAN BAK BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden spor spikeri Ümit Aktan için başsağlığı mesajı yayımladı. Bak, mesajında "Spor basınımızın değerli isimlerinden Ümit Aktan’ın vefat haberini teessürle öğrendim. Merhum Ümit Aktan’a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. TFF, TAZİYELERİNİ İLETTİ Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci, yazar, program sunucusu ve spor spikeri Ümit Aktan için başsağlığı mesajı yayımladı. Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı: "Türk spor basınının değerli isimlerinden Ümit Aktan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta futbol oynayan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle kariyerine erken veda etmek zorunda kalan Ümit Aktan, spora olan tutkusunu ekranlara taşıyarak spikerliğe başladı. 1972 yılında TRT'de spikerlik yolculuğuna adım atan Ümit Aktan, A Milli Takımımızın maçları, Süper Lig karşılaşmaları ve temsilcilerimizin Avrupa kupası mücadelelerini anlatımıyla hafızalarda yer edindi. Ümit Aktan, spikerliğinin yanı sıra birçok televizyon ve radyoda spor programları moderatörlüğü ve sunuculuğu yaptı. Gazetelerde köşe yazıları da kaleme alan Aktan, Türk spor basınının sevilen ve saygı duyulan isimlerinden biri oldu. Merhum Ümit Aktan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."

Öte yandan birçok spor kulübü de Aktan için taziye mesajı yayımladı.