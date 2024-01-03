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        Haberler Televizyon Ünlü sitcom dizisi The Office geri mi dönüyor? Dizinin popüler oyuncusundan açıklama

        Ünlü sitcom dizisi The Office geri mi dönüyor?

        Ünlü sitcom dizisi 'The Offic'in yeniden ekranlara döneceğine dair iddiaların ardından dizide rol alan Craig Robinson açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 12:42 Güncelleme: 03.01.2024 - 12:42
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          THE OFFİCE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

          Dünyaca ünlü sitcom dizisinin başrollerinde Steve Carell ve John Krasinski yer alıyor. Dunder Mifflin isimli kağıt şirketinin Scranton şubesinde yaşanılan konuları anlatan 'The Office'in yeniden çekileceğine dair iddialar gündemde yerini almıştı.

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          2013 yılında final yapan dizinin yapımcısı Greg Daniels, birkaç ay önce dizinin yeniden başlayabileceğini söyledi.

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          "BİR ŞEYLER OLDUĞUNU DUYDUM"

          Bu açıklamadan sonra The Office dizisinde depo müdürü olarak Darry Philbin karakterini canlandıran Craig Robinson, The A.V. Club'a verdiği röportajda "Bir şeyler olduğunu duydum. Bana da bahsedildi. Eğer gerçekleşirse, bir noktada Darryl'ı yeniden canladırmayı çok isterim ama şu anda bilmiyorum" dedi.

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          Ricky Gervais'in başrolünde olduğu İngiliz yapımı dizinin ardından gelen Amerikan yapımı da oldukça beğenildi.

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          The Office'in ABD versiyonu 2005-2013 yıllarında dokuz sezon boyunca ekranlarda yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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