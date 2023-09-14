Ünlü seri katil Jeffrey Dahmer hakkında tüyler ürperten 10 gerçek!
Seri katiller arasında türünün tek örneği olan Jeffrey Dahmer'e Milwaukee Yamyamı adı verilmiştir. İşlediği suçlara karşı gösterdiği ürkünç dürüst tavrı ile Dahmer hakkında bilinmeyen 10 ilginç gerçek.
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1. DAHMER İKİZLER BURCUYDU
21 Mayıs 1960'da Milwaukee, Wisconsin'de doğan Jeffrey Dahmer ikizler burcuydu.
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2. ORDUDAN VE OKULDAN ATILDI
Mayıs 1978'de Jeffrey Dahmer, Revere Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra işletme okumak için Ohio Eyalet Üniversitesi'ne gitti ancak içki sorunu ve düşük notları nedeniyle ilk yarıda okuldan atıldı. Üniversiteyi bitiremeyince orduya katıldı. Fort Sam Houtsan, Teksas'ta savaş doktoru olmak için eğitim gördü.
Batı Almanya'nın Baumholder kentine gönderildi. Mart 1981'de onurlu terhis aldığı için orduda yalnızca iki yıl görev yaptı. Ancak yine alkolizm sorunu nedeniyle ordudan atıldı.
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3. SARHOŞKEN İLK KURBANI HAKKINDA ÖVÜNÜYORDU
Orduda taciz ettiği kişilerden biri olan Preston Davis, Dahmer'ın sarhoşken ilk kurbanıyla övündüğünü söyledi.
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4. İLK SUÇUNU LİSEDE İŞLEDİ
Jeffrey Dahmer liseden mezun olduktan üç hafta sonra ilk cinayetini işledi. Dahmer, Steven Hicks adlı 18 yaşındaki otostopçuyu, kafasının arkasından dambılla vurarak öldürdü. Bu suç olayının ardından bir sonraki kurbanını öldürmesi neredeyse on yıl sürdü.
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5. DAVİD ADINDA BİR KARDEŞİ VAR
Küçük kardeşine David adını koyan Dahmer'di. 1978'de ebeveynleri boşandıktan sonra ayrıldılar. Yeni bir hayata başlamak için yasal olarak adını değiştiren David hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Sadece babaları Lionel Dahmer, David'in zaten bir kariyeri ve ailesi olduğunu söylüyor.
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6. ÇOK SAYIDA ŞARKICI ŞARKI SÖZLERİNDE JEFFREY DAHMER'E YER VERDİ
Çok sayıda şarkıcının eski şarkılarının sözlerinde Jeffrey Dahmer'e yer vermesi eleştirilmelerine neden oldu. Eminem'in "Bagpipes from Bagdad ve Must Be the Ganja şarkısı, Katy Perry'nin Dark Horse ve Kesha'nın Cannibal şarkısında Dahmer'den bahsediliyor.
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7. TUHAF İŞLERDE ÇALIŞTI
Dahmer geçimini sağlamak için pek çok tuhaf işte çalıştı. Orduda görev yaptıktan sonra Miami ve Florida'da şarküteride çalıştı. Daha sonra kan alma uzmanı olarak Milwaukee Kan Plazma Mekezi'nde görev aldı. Dahmer'in son işi Milwaukee Ambrosia Çikolata Fabrikasında mikserlik yaptı. Son işinde kurbanlarının birinin kafasını iş yerindeki dolapta sakladı.
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8. GÖZLÜKLERİNİ ÖZELLİKLE DAVALARDA TAKMIYORDU
Jeffrey Dahmer'in taktığı gözlüklere havacı gözlüğü deniyor. Birçok benzer katil bu havacı gözlüğünü taktığı için seri katil gözlükleri adı verildi. Üvey annesi duruşma sırasında kimsenin yüzünü görmek istemediği için gözlük takmayı reddettiğini açıkladı. Dahmer gözlüğünü sadece art arda 16 yıl ömür boyu hapis veya 957 yıl hapis cezasına çarptırıldığında taktı.
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9. SADECE ALKOL ALDIĞINDA CİNAYET İŞLEYEBİLİYORDU
Dahmer'in kurbanlarını öldürebilmesi için alkol alması gerekiyordu. Onun sözlerine göre alkol amaca giden bir araçtı. Bu nedenle kurbanların aileleri Budweiser'ı (bira markası) dava etti. Şirketin reklamının Dahmer'in suç işlemesine yol açan alkolizminde hayati bir rol oynadığını iddia ettiler.
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10. HAPİSHANEDE ÖLDÜRÜLDÜ
Dahmer hapishanedeyken yiyecekleri hala vücut parçalarına benzeterek ve üzerlerine ketçap sıkarak rahatsız edici şakalar yapıyordu. Bu durum mahkumları rahatsız etti ve 1994 yılında başka bir mahkumun Dahmer'i öldürmesiyle sonuçlandı.