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Dolar/TL'deki yükselişe ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den tepki geldi. Tilbe sosyal paylaşım sitesi Twitter'dankonuyla ilgili birçok paylaşım yaptı. Tilbe'nin ''Doların Allah belasını versin'' mesajı sosyal medyada ilgi gördü. Tilbe ''Ya da TL aradan kalksın dolar kullanalım herşey dolar üzeri TL olmasın yazık paramıza arada kalmasın'' önerisinde bulundu.

"TL BASIYORSAK DOLAR DA BASARIZ! NEDİR YANİ"

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Tibe Ağustos ayında yaptığı bir paylaşımda “TL basıyorsak dolar da basarız, nedir yani?” demişti. Tilbe üst üste yaptığı yeni paylaşımlarında dozu daha da yükselterek şu ifadelere yer verdi: Doların Allah belasını versin! Dolar yok olur İnşallah ve diğer bütün para birimleri, sadece TL. Ya da Tl aradan kalksın dolar kullanalım herşey dolar üzeri TL olmasın yazık TLparamıza arada kalmasın.

DOLAR VE EURO/TL ZİRVELERİNİ YENİLEDİ

Dolar önceki gün 8.43, Euro ise 9.96 liradan başladı. Sabah saatlerinde dolar 8.47, Euro ise 10.04'e yükseldi. Öğle saatlerinde dolar/TL yeniden 8.5601'i görürken Euro cephesinde 10.10 seviyesi aşıldı ve 10.1685 ile yeni zirve kaydedildi. Akşam saatlerinde de Dolar/TL 8.5793, Euro/TL 10.2011 ile zirvelerini yeniledi