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BKM'den yapılan açıklamada, Sertab Erener'in koronavirüse yakalanması sebebiyle bu akşam Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirmesi planlanan konserinin 18 Ekim 2022 tarihine ertelendiği açıklandı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, gönderisine "Covid olmayın derim, hiç gerek yok! Maskemi hiç çıkarmadım ve nereden kaptım onu da bilmiyorum. Benim kadar dikkat eden biri bile olduysa artık..." ifadelerini not düştü.