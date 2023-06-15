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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal cayrokopterle zorunlu iniş yaptı

Muğla'da turistik gezi için havalanan cayrokopter, motor arızası nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı. Sert iniş yapan ve ağaçlara da çarpan cayrokopterdeki pilot Sinan Yılmaz ile yolcusu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazada yaralanan yolcunun, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal olduğu öğrenildi

Giriş: 15.06.2023 - 21:10 | Güncelleme: ABONE OL
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal cayrokopterle zorunlu iniş yaptı
DHA

Kaza, saat 18.00 sıralarında Menteşe ilçesinin Zeytin Mahallesi Hayıtlı mevkisinde meydana geldi.

Ula'nın Akyaka Mahallesinden pilot Sinan Yılmaz yönetiminde turistik gezi amacıyla, yolcusu Melis Sandal ile havalanan cayrokopter, Gökova Körfezi üzerinde tur atmaya başladı. Bir süre sonra cayrokopterde motor arızası meydana geldi. Tarlaya kontrollü iniş yapmak isteyen pilot Sinan Yılmaz yönetimindeki cayrokopter, sert iniş sonrası zeytin ağaçlarına çarparak durabildi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve ile vatandaşlar tarafından cayrokopterden çıkarılan Sinan Yılmaz ve şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim- Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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