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        Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medyada yine rüzgar gibi! Hadise'nin kırmızı elbiseli pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

        Hadise sosyal medyada rüzgar gibi esti! Ünlü şarkıcının kırmızı elbiseli pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

        Ünlü şarkıcı Hadise Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" şarkısı ile Türkiye'ye dördüncülük kazandıran Hadise sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 37 yaşındaki şarkıcı kırmızı elbiseli pozu ile sosyal medyada adeta rüzgar gibi esti. İşte Hadise'nin beğeni toplayan Instagram paylaşımları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 10:29 Güncelleme: 26.08.2023 - 10:29
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          Instagram hesabından 14,5 milyon takipçisi olan Hadise sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

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          Şarkıları ve sahne performanaslarıyla adından söz ettiren Hadise, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

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          Mehmet Dinçerler ile ayrılığının ardından magazin gündeminden uzun süre düşmeyen ünlü şarkıcı tarzı ile büyük beğeni topluyor.

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          Sosyetenin tanınmış ismi Yasemin Taciroğlu’nun düğününe katılan ünlü şarkıcı Kırmızı payetli elbise giymeyi tercih etti.

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          Göğüs dekolteli elbiseli pozlarını Instagram hesabından paylaşan Hadise beğeni yağmuruna tutuldu.

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          Ünlü şarkıcının pozları binlerce beğeni aldı.

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          İşte Hadise'nin beğeni toplayan kırmızı elbiseli pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

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