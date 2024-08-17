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        Haberler Dünyadan Ünlü şarkıcı Elvis Presley'in ailesini dolandırmaya çalışan kadın tutuklandı

        Ünlü şarkıcı Elvis Presley'in ailesini dolandırmaya çalışan kadın tutuklandı

        ABD Adalet Bakanlığı, ABD'li bir kadının ünlü şarkıcı Elvis Presley'in ailesini dolandırmaya çalıştığı ve Presley'in evinin 'mülkiyet hakkını' çalmaya yönelik girişimlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 17.08.2024 - 11:57 Güncelleme: 17.08.2024 - 11:57
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        • 1

          ABD Adalet Bakanlığı, Lisa Jeanine Findley isimli bir kadının, ünlü şarkıcı Elvis Presley'in ailesini dolandırmaya çalıştığı ve Presley'in Tennessee eyaletindeki 'Graceland' adlı evinin sahte satışını düzenlemek suçundan gözaltına alındığını açıkladı.

        • 2

          FINDLEY, ELVIS PRESLEY'İN AİLESİNİ DOLANDIRMAK İÇİN SAHTE KREDİ KURULUŞUYLA ÇALIŞTI

          Adalet Bakanlığı, Findley'in 'Naussany Yatırımları' adlı sahte bir özel kredi kuruluşuyla bağlantılı üç farklı kişi gibi davrandığını açıkladı. Bakanlık; "Missourili bir kadın, Elvis Presley'in ailesini milyonlarca dolar dolandırma ve Presley’in Tennessee, Memphis'teki eski evi Graceland'daki aile mülkiyet payını çalma iddiasıyla bu sabah federal suçlamalarla gözaltına alındı," dedi.

        • 3

          Açıklamada, Findley'in 2023'ün Ocak ayında ölen Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley'nin 'Naussany Yatırımları' adlı sahte kredi kuruluşundan 3.8 milyon dolar borç aldığını, bu borç için teminat olarak Graceland'ı gösterdiğini ve borcu geri ödemediğini iddia ettiği belirtildi.

        • 4

          Findley'nin Presley ailesinden iddia edilen borcu kapatmak için 2.85 milyon dolar talep ettiği ifade edildi. Findley'ye yöneltilen suçlar arasında kredi belgelerinde sahtecilik yapmak, Elvis Presley'nin kızının imzasını taklit etmek ve Memphis'in günlük gazetelerinden birinde Naussany'nin Graceland'ı 23 Mayıs'ta açık artırmayla satmayı planladığını duyuran sahte bir haciz ilanı yayınlamak yer alıyor.

        • 5

          Adalet Bakanlığı, Findley'in hüküm girmesi durumunda 2 yıl ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabileceğini vurguladı.

          Fotoğraflar: DHA, Shutterstock, AP

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