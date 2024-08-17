Ünlü şarkıcı Elvis Presley'in ailesini dolandırmaya çalışan kadın tutuklandı

FINDLEY, ELVIS PRESLEY'İN AİLESİNİ DOLANDIRMAK İÇİN SAHTE KREDİ KURULUŞUYLA ÇALIŞTI

Adalet Bakanlığı, Findley'in 'Naussany Yatırımları' adlı sahte bir özel kredi kuruluşuyla bağlantılı üç farklı kişi gibi davrandığını açıkladı. Bakanlık; "Missourili bir kadın, Elvis Presley'in ailesini milyonlarca dolar dolandırma ve Presley’in Tennessee, Memphis'teki eski evi Graceland'daki aile mülkiyet payını çalma iddiasıyla bu sabah federal suçlamalarla gözaltına alındı," dedi.