The Sun’a konuşan ikiliye yakın bir kaynak, “Ed ve Cherry çok mutlu. Karantina dönemi çok fazla görünmemek ve bu durumdan bahsetmemek için mükemmel bir sebep oldu. Ancak artık sona yaklaştıkları için sevdikleriyle paylaşmaya başladılar. Evlerinde son hazırlıkları yapıyorlar, bebeğin yaz sonunda doğması bekleniyor” dedi.