Michael Jackson ile Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, Türkiye'ye yerleştikten sonra İslamiyet'e geçerek Müslüman oldu.

Bir yıl önce Dalyan'a yerleşerek çiftlik hayatı süren Della Miles, şarkıcılık kariyerine de devam ediyor. Yurt dışında ve Türkiye'de konserler için sahneye çıkan Miles, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Konser görüşmeleri için geldiği İstanbul'da Sultanahmet Cami'ne giden Della Miles, Kapalı Çarşı'dan aldığı Türk bayrağını evine asacağını söyledi.

Yeni Zelanda 'da Chistchurch kentinde iki camiye düzenlenen, 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili olarak Della Miles, ''Dünyanın birçok yerinde İslamofobi bir hastalık gibi yayılıyor. Bunun en vahşi örneğini Yeni Zelanda'da gördük. Kanımız dondu. İçimiz parçalandı... Çağın vebası sevgisizlik ve hoşgörü eksikliği. Bunun tam tersi İslam ise sevgi ve hoşgörü dini. Bir kedi incinmesin, uyanmasın diye kıyafetini kesen Hz. Muhammed'in inancını benimsemek beni çok mutlu ediyor. Verdiğim karardan dolayı son derece huzurluyum. Allah beni hayatımın en güzel günlerinde İslam ile ödüllendirdi'' dedi.