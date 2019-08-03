03 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başkent Stockholm'de şehir merkezinde karıştığı bir kavga sonucu tutuklu yargılanan ABD'li rapçi ASAP Rocky, İsveç yargısı tarafından serbest bırakıldı.
Gerçek adı Rakim Meyers olan ASAP Rocky isimli rap şarkıcısı hakkındaki son karar 14 Ağustos tarihinde verilecek. İstemesi durumunda ASAP Rocky'nin İsveç'ten ayrılarak ABD'ye dönebileceği bildirildi.
İsveç savcısı Daniel Suneson, mahkemeden 30 yaşındaki müzisyenin mahkum edilmesini ve en az altı ay hapis cezası verilmesini talep etmişti. Ancak duruşmada, kavga esnasın tam olarak kimin ne yaptığının belirlenememesi üzerine davanın hakiminin bu karara vardığı belirtildi. ASAP Rocky ise iki korumasıyla birlikte suçlandığı saldırıyı reddetti. Aksine kendisini korumaya çalıştığını iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, yaralanma ile biten sokak kavgası sonucu 3 Temmuz'da gözaltına alınan ünlü rapçi için, İsveç yasalarında yer almamasına rağmen kefalet ödemeyi teklif etmişti. İsveç Başbakanı Stefan Löfven ise bunun söz konusu olmadığını söyleyince, Trump hayal kırıklığı yaşadığını dile getirmişti.
TRUMP: ŞİMDİ EVE DÖNÜŞ ZAMANI
ABD'li ünlü rapçi ASAP Rocky serbest bırakılmasından sonra paylaşımda bulunan Başkan Donald Trump, "Asap Rocky serbest bırakıldı ve İsveç'ten eve ABD'ye dönüş yolunda. Taş gibi bir haftaydı, eve dönüş zamanı" dedi.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019
Duruşmayı takip eden ASAP Rocky'nin annesi Renee Black de, "Artık çok mutluyuz, Tanrı en iyisini bilir" demekle yetindi. ASAP Rocky'nin İsveç'teki PR temsilcisi Lili Assefa ise, "Asap Rocky, Bize zor bir hafta olduğunu söyledi. Ama şimdi çok mutlu” sözlerini kullandı.
Ayrıca Rocky ve korumalarının hakimin kararını alkışladıkları duyuldu. 14 Ağustos'ta çıkacak karara göre yine de ceza alma ihtimali bulunan Rocky’nin suçlu bulunması durumunda İsveç'te toplum hizmeti yapmak istediğini mahkemeye bildirdiği açıklandı.
ASAP'ın ifadesinde, "Nerede yaşadığımı biliyorsunuz. İletişim bilgilerime ve avukatımın iletişim bilgilerine sahipsiniz. Hayır işlerinde çalıştım. Hafta sonları böyle bir şey yapmaktan gocunmam. Ben sıradan birisiyim" dediği açıklandı.
ASAP Rocky'yi İsveç Mahkemesinde savunan avukatı Slobadan Jovicic'ten, "Çok sempatik, süper zeki, çok sevimli ve birlikte çalışması çok hoş bir müşteri oldu. O özgür bir insan ve herkes gibi özgürce hareket edebilir" ifadelerini kullandı.
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