Özellikle Çehre, Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu ve Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hafsa Ayşe Sultan karakterleriyle tanınıyor.

Bugün bile tarzı, oyunculuğu ve fit görünüşüyle çok sevilen oyuncular arasında olan Nebahat Çehre, eski fotoğraflarında da bir o kadar güzel!