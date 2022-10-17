Güldür Güldür Show'un bu sezon için merakla beklenen yeni sezon afişi yayınlandı. Tam 10 senedir ekranda olan Güldür Güldür Show'un afişinde Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu'nun olmaması dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar... GÜLDÜR GÜLDÜR'DEN HANGİ OYUNCULAR AYRILDI? Ekranlarda tam 10 sezondur izleyici karşısına çıkan skeç/tiyatro programı Güldür Güldür Show'un yeni sezonunda kayıplar yaşandı. Programın ilk başladığı günden bu yana Bilal rolü ile kendine geniş bir izleyici kitlesi oluşturan Onur Buldu, 10. sezondan itibaren projeden ayrıldı. Ünlü oyuncunun projeden ayrıldığı, yayınlanan yeni sezon afişi ile kesinleşmiş oldu.

GÜLDÜR GÜLDÜR YENİ SEZON OYUNCULARI KİM? Erdem Yener, Hasibe Eren ve Çok Güzel Hareketler 2'nin eski oyuncusu Gürhan Altundaşar bu senenin Güldür Güldür kadrosuna dahil oldu.

BİR OYUNCU DAHA VEDA ETTİ! Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür'ün yeni afişinde Onur Buldu dışında Çağlar Çorumlu'nun da yer almadığı görüldü. Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu'nun Güldür Güldür'ün yeni sezonunda yer almayacağı öğrenildi.

ÇAĞLAR ÇORUMLU KİMDİR? 4 Aralık 1977 yılında Merzifon'da dünyaya gelen Çağlar Çorunlu, eğitimci bir ailenin çocuğudur. 1994 yılında Merzifon'da liseyi bitiren ünlü oyuncu 2000 yılında Anadolu Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünü bitirmiştir. Çağlar Çorumlu 2012 yılında Gaye Çorumlu ile evlenmiştir.