Ünlü oyuncular podyumda
Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defile Hollywood yıldızlarının geçidine döndü. Helen Mirren'dan Elle Fanning'e, Eva Longoria'dan Viola Davis'e ünlü isimler podyumdaydı
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Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defile Hollywood'un ünlü isimlerini bir araya getirdi.
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Oyuncular bu kez seyirci olarak değil, model olarak gecede yer aldı.
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Eyfel Kulesi'nin fon oluşturduğu defilede, ünlü kozmetik markasının elçileri "Walk Your Worth" adlı gösteri için Fransa'nın başkentinde buluştu.
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İngiliz oyuncu Helen Mirren, Amerikalı oyuncular Elle Fanning, Eva Longoria, Andie MacDowell ve Viola Davis ile Bollywood yıldızı Aishwarya Rai Bachchan podyumda boy gösterdi.
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Ünlü oyunculara Kendall Jenner da eşlik etti.
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İşte Paris Moda Haftası defilesinden objektiflere yansıyanlar...
Fotoğraflar: Splash News
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Miriam Leone
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Helen Mirren
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Katherine Langford
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Camila Cabello
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Liya Kebede