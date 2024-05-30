Ünlü oyuncu Timur Acar, Sakaryaspor için Adana'ya gitti
Trendyol 1.Lig Play-Off finalinde Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sakaryaspor'da birçok taraftar Adana'ya akın etti. Taraftarların arasında Sakaryalı ünlü oyuncu Timur Acar da yerini aldı
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Sakaryaspor, bu akşam saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.
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Yeşil - siyahlı temsilci kazanması durumunda Süper Lig'e çıkarak 17 yıllık hasretini sonlandıracak.
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Binlerce taraftarı Sakaryaspor'un Adana'da oynayacağı Play-Off final maçı için şehre akın etti.
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Sakaryalı ünlü oyuncu Timur Acar da Sakaryaspor'un final maçı için Adana'ya giden isimler arasında yerini aldı.
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Ünlü oyuncu, maçtan bir gün önce Adana'ya giderek taraftarlarla final coşkusuna ortak oldu.
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Timur Acar, fotoğraf çektirmek isteyen yeşil - siyahlı taraftarları da geri çevirmedi.
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