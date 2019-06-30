30 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İHA'nın haberine göre; Türk Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası Türkiye'nin (TABA-AmCham) davetlisi olarak Türkiye'ye gelen ünlü aktör Steven Seagal, İstanbul’da 2 gün kaldıktan sonra rotasını Bodrum’a çevirdi. Milas-Bodrum Havalimanı'nın VIP kapısında bekleyen gazeteciler Seagal’ın gelmesine yakın bölgeden uzaklaştırıldı.
Seagal’i karşılamaya AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, konaklayacağı otelin CEO’su Geylan Dursunoğlu, Aylan Bebek filminin yönetmeni Ömer Sarıkaya, oyuncu Aydan Çakır ve otel yetkilileri geldi.
Ünlü yıldızının hareketleri ise herkesi şok etti. Otelde gazetecileri karşısında görünce geldiği araçtan inmeyen Steven Seagal, gazetecilerin kendisini görüntülenmesini istemedi. Kameraların kapanmasıyla araçtan inen ünlü aktör, daha sonra otelin lobisinde oturarak basın mensuplarının gitmesini istedi.
Gazetecilerin otelin lobisinden çıkarılmasının ardından aktörün odasına gitmesi için otel önüne araç getirildi. Araca binmek için dışarıya yönelen Seagal, basın mensuplarını tekrar görünce anlamsız bir şekilde dışarı çıkmak istemedi. Gelen araca hızlı bir şekilde binen ünlü aktör, araçta otururken fotoğrafı çekilmesin diye korumalara talimatlar verdi.
AYLAN BEBEK FİLMİ TANITILDI
4 yıl önce cansız bedeni Akyarlar sahiline vuran Aylan Kürdi'nin hayatını anlatan filmin çekimlerine Bodrum'da başlanmıştı. Filmde oynayacak isimlerden birinin de dünyaca ünlü ABD'li aktör Steven Seagal olduğu öne sürülmüştü. Filmin yönetmeni Ömer Sarıkaya da Seagal ile görüşme sağladı. Filmde oynayıp oynamayacağı daha netleşmeyen Seagal’ın 2 gün Bodrum’da kalacağı öğrenildi.
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