Ünlü oyuncu Saoirse Ronan anne oldu - magazin haberleri

Ünlü oyuncu Saoirse Ronan anne oldu - magazin haberleri

Oyuncu çift; Saoirse Ronan ile Jack Lowden, ilk çocuklarını kucağına aldı. 31 yaşındaki İrlandalı oyuncu Ronan ile 35 yaşındaki İskoç oyuncu Lowden, İngiltere'nin Londra şehrinde bebek arabasıyla görüldü.

En son ağustos ayında hamileyken görülen Saoirse Ronan'ın geçtiğimiz haftalar içinde doğum yaptığı tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1

İlişkilerini kameralardan uzak yaşamaya çalışan oyuncu ikili, doğumla ilgili şimdiye dek herhangi bir haber paylaşmadı.

2018'de 'Mary Queen of Scots' filminin setinde tanışan ve geçen yıl İskoçya'nın Edinburgh şehrinde evlenen Saoirse Ronan ile Jack Lowden çiftinin bebek beklediği haberi, bu yılın başında çıkmıştı.

Kariyerine 'The Clinic' isimli dizi ile başlayan Saoirse Ronan, 'Küçük Kadınlar', 'Uğur Böceği', 'Kefaret' gibi önemli filmlerde rol aldı.

2016'da 'Savaş ve Barış' adlı mini diziyle ekrandaki ilk uluslararası deneyimini yaşayan Jack Lowden, 'Pride and Prejudice', 'Dunkirk' gibi filmlerde oynadı.