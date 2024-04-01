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        Haberler Dünyadan Ünlü oyuncu Ramy Youssef'ten Filistinlilerin 'ızdırabı sona ersin' duası

        Ünlü oyuncu Ramy Youssef'ten Filistinlilerin 'ızdırabı sona ersin' duası

        Hollywood oyuncusu ve komedyen Ramy Youssef, ABD'de ulusal televizyonda yayımlanan 'Saturday Night Live (SNL)' programında Filistinlilerin 'ızdırabının sona ermesi' temennisiyle dua etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 11:48 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:49
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        Filistinliler için dua etti
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        Oyuncu Ramy Youssef, NBC ulusal televizyonundaki SNL komedi programına konuk oldu. Arkadaş grubunda 'dua eden kişi' olarak bilinen Youssef, kendisinden dua etmesinin istenmesinden söz etti.

        Youssef, bir arkadaşının Gazze'de yaşayan ailesi için kendisinden dua etmesi ricasında bulunduğunu aktardı.

        Ramy Youssef; "Lütfen bu ızdıraba son ver. Şiddete son ver. Lütfen Filistin halkını özgür yap" şeklinde dua ettiğini söyledi. Youssef, 96'ncı Oscar ödül töreni öncesinde de; "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın" mesajı vermişti.

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        #Ramy Youssef
        #Filsitin
        #gazze

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