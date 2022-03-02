Ünlü oyuncu Penn, Ukrayna'dan böyle ayrıldı

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının belgesel çekmek için Ukrayna’ya giden Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn, bu kez Polonya sınırında görüntülendi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Penn, Arabamızı yol kenarına bıraktıktan sonra ben ve iki meslektaşım Polonya sınırına kadar kilometrelerce yürüdük. Bu fotoğraftaki hemen hemen tüm arabalar yalnızca kadınları ve çocukları taşıyor, bir çoğunun valizi yok ve sahip oldukları tek değerli şey arabaları" dedi.

Reuters'a konuşan bir kaynak, Penn'in Ukrayna'dan güvenli bir şekilde çıktığını söyledi ve nerede olduğuyla ilgili diğer soruları yanıtlamayı reddetti.

DONETSK'İ DE ZİYARET ETMİŞTİ

Penn, Kasım 2021'de de Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerine dair hazırladığı bir belgesel üzerinde çalışmak için Donetsk bölgesi yakınlarındaki Ukrayna ordusuna ait mevzileri ziyaret etmişti.

Ukrayna makamları, ziyarete ilişkin "Penn, Rusya’nın saldırganlığının sonuçlarını kendi gözüyle görmek için bölgeyi ziyaret ediyor. Belgesel, ülkemizde neler meydana geldiğini kamuoyuna gösterecek." açıklamasında bulunmuştu.