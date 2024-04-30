Ünlü oyuncu Parla Şenol'un acı günü

Parla Şenol; "Türkiye'nin caz, tango gibi Batı müziği alanlarındaki öncü ve önemli sanatçısı babam... 96 yıl boyunca atladı, zıpladı, yandı, yaktı, şakıdı ve sonunda 27 Nisan gecesi kuş gibi uçtu gitti... Duygularım sayfalara sığmaz. Kısacası onun kızı olmayı çok sevdim" ifadelerini kullanarak acısını dile getirdi.