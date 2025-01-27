"KENDİME İYİ BAKIYORUM"

Avustralya’da yaşayan Madeleine West, hamilelik sürecini sosyal medyada sıkça paylaşarak takipçilerini bilgilendiriyor. Son olarak spor yaparken bulunduğu bir paylaşımla dikkat çeken West, şu açıklamayı yaptı: Hamileyken spor yaptığım için endişelenenlere, hafif egzersiz hem benim hem de bebeğim için sağlıklı. Uzman eğitmenlerle güvenle çalışıyorum. Endişenizi nazikçe dile getirmeniz yeterli. Kendime iyi bakıyorum ve bu bana yetiyor.