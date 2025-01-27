Ünlü oyuncu Madeleine West, 45 yaşında 7'nci kez anne olacak
45 yaşındaki ünlü oyuncu Madeleine West, sosyal medya hesabından yedinci kez anne olacağının haberini verdi
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Avustralyalı ünlü oyuncu Madeleine West, 45 yaşında yedinci kez anne olmaya hazırlanıyor. En son 10 yıl önce anne olmanın mutluluğunu yaşayan West, bu heyecanını sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaştı.
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Madeleine West, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla takipçilerinden kendisi gibi ileri yaşta anne olanlar varsa tavsiye vermelerini istedi.
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"HİKÂYELERİNİZİ DUYMAYI ÇOK İSTERİM"
Madeleine West şu ifadeleri kullandı; "Yaşlı anne’ başlığına pek alışamasam da işte buradayız! 7’nci bebeğimizi beklerken fark ettim ki, ileri yaşta ebeveynlik pek konuşulmuyor. 40’larında ya da 50’lerinde ebeveyn olanlar, hikayelerinizi ve ipuçlarınızı duymayı çok isterim"
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"KENDİME İYİ BAKIYORUM"
Avustralya’da yaşayan Madeleine West, hamilelik sürecini sosyal medyada sıkça paylaşarak takipçilerini bilgilendiriyor. Son olarak spor yaparken bulunduğu bir paylaşımla dikkat çeken West, şu açıklamayı yaptı: Hamileyken spor yaptığım için endişelenenlere, hafif egzersiz hem benim hem de bebeğim için sağlıklı. Uzman eğitmenlerle güvenle çalışıyorum. Endişenizi nazikçe dile getirmeniz yeterli. Kendime iyi bakıyorum ve bu bana yetiyor.