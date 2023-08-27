Ünlü oyuncu Jennifer Aniston yaşlanmamak için yüzüne sürdüğü şeyi itiraf etti!
Friends dizisiyle ünlenen güzel oyuncu Jennifer Aniston yaşlanmamak için denediği en tuhaf tedavileri açıkladı. 54 yaşındaki genç görünümlü Aniston'ın yüzüne uyguladığı yöntem sosyal medyada oldukça dikkat çekti.
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Wall Street Journal'a samimi açıklamalarda bulunan Jennifer Aniston, geçmişte genç görünümünü korumak için her türlü yolu denediğini söyledi.
Televizyon dünyasının gelmiş geçmiş en iyi sitcomlarından birisi olarak gösterilen Friends'in 54 yaşındaki sevilen yıldızı, yaşlanma karşıtı teknikler söz konusu olduğunda birçok şeyi denediğini itiraf etti.
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BİR DÖNEM SOMON SPERMİ İLE YÜZ BAKIMI YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ
Aniston bir estetisyenin önerdiği somon spermiyle yüz bakımı bile yaptığını söyledi. Aniston ayrıca her şeyi en az bir kere denemeye istekli olduğunu da belirtti.
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Aniston, Wall Street Journal'a verdiği röportajda somon sperminin etkinliği konusunda şüpheleri olduğunu söyledi "Her şeyden önce 'Ciddi misin?' diye sordum. Somon balığının spermini nasıl elde ediyorsunuz? dedim" şeklinde tepki verdiğini söyledi.
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HAFTALIK PEPTİT ENJEKSİYONU UYGULUYOR
Ünlü Hollywood yıldızı, denediği yüz bakımının cildinin gençlik ışıltısını iyileştirmek adına hiçbir etkisi bulunmadığını itiraf etti. Aniston yaşlanmanın etkileriyle mücadele etmek için haftalık peptit enjeksiyonlarından yardım aldığını söyledi.
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KORE'DE OLMAZSA OLMAZ GÜZELLİK BİLEŞENLERİNDEN BİRİSİ
Somon spremi, günümüzde Kore güzellik bileşeninin olmazsa olmazı olarak nitelendirilen hücre döngüsünü artırma, kolajen üretme, pigmentasyon ve enflamasyon sağlama vaadiyle güzellik merkezlerinde satılıyor.
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YEME ALIŞKANLIĞINA GÖRE DİYET VE SPOR YAPIYOR
Aniston peptit enjeksiyonlarının yanı sıra düzenli fitness ve rejim uyguluyor. Pazar günlerini diyetini bozduğunu söyleyen Aniston'ın yemek konusundaki en kötü alışkanlığı ise tuz. Her şeyi aşırı tuzlu yemeği seven güzel oyuncu zayıflama alışkanlığının yeme düzenini etkilemesine izin vermiyor.
Kaynak: Daily Mail, Independent, Wall Street Journal
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