BİR DÖNEM SOMON SPERMİ İLE YÜZ BAKIMI YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

Aniston bir estetisyenin önerdiği somon spermiyle yüz bakımı bile yaptığını söyledi. Aniston ayrıca her şeyi en az bir kere denemeye istekli olduğunu da belirtti.