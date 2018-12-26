Kaplan ve Ejderha (The Crouching Tiger, Hidden Dragon) filmiyle dünya çapında ünlenen Hong Konglu oyuncu Chow Yun-fat, 722 milyon dolarlık mirasını hayır kurumuna bağışlayacağını açıkladı. Ünlü oyuncu Güney Kore medyasına verdiği demeçte, "Para sonsuza dek sahip olacağınız bir şey değil. Siz öldüğünüzde başkalarına bırakmanız gerek. Öldükten sonra banka hesabınızdaki paranın değeri yok" şeklinde konuştu.

Yaşadığı Hong Kong'da halkın "Fat Kardeş" şeklinde hitap ettiği, mütevazı yaşam şekliyle bilinen 63 yaşındaki Chow Yun-fat, sıkça sokak satıcılarından yemek alıyor ve toplu taşıma araçlarıyla seyahat ediyor. Chow, Forbes'un 2015 yılında en çok kazanan oyuncular listesinde Russell Crowe ile birlikte 24'üncü sırayı paylaşmıştı.