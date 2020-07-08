Savcı Naeem Valli, çocuğun panik yaşadığının ve korktuğunun sesinden anlaşıldığını ifade etti. Mağdurun da “Bırak beni, bırak beni” dediğinin duyulduğunu söyledi.



Duruşmada, Meighan’ın eski nişanlısı Ager’e saldırdığı sırada üzerinde ağır alkol kokusu olduğu da vurgulandı.