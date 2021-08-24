Ünlü müzisyen koronavirüse yenik düştü

Ünlü metalci Eric Wagner'ın ölüm haberini en büyük oğlu Facebook'tan duyurdu. Oğlu Luke Wagner sadece "Eric Wagner hayatını kaybetti" demekle yetindi.

Wanger'ın son grubu The Skull bir gün öncesinde bir paylaşım yaparak Eric Wagner'ın kovid-19 nedeniyle durumunun kötüye gittiğini duyurmuş ve "Psycho Vegas" için sahne alamayacaklarını bildirmişti. Paylaşımda Wagner'ın hastalığının zatürreeye döndüğü vurgulanmıştı. Diğer grup üyelerinin testleri ise negatif çıktı.

Ölüm haberinin ardından The Skull bir paylaşım daha yaparak "Şoktayız ve perişanız. Grup arkadaşımızı, ağabeyimizi kaybettik" açıklamasını yaptı.