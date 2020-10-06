Tüm zamanların en iyi gitaristleri arasında gösterilen Eddie Van Halen'dan acı haber geldi. Bir süredir kanserle mücadele eden sanatçı hayatını kaybetti.
Acı haber Eddie Van Halen'ın sosyal medya hesabından duyuruldu.
Müzisyenin oğlu yaptığı açıklamada, "Bunu yazmak zorunda olduğuma inanamıyorum ama babam Edward Lodewijk Van Halen bu sabah kanserle mücadelesini kaybetti. O isteyebileceğim en iyi babaydı. Onunla sahnede ve dışında paylaştığım her an bir hediyeydi. Seni çok seviyorum baba." ifadelerini kullandı.
EDDIE VAN HALEN HAKKINDA
Eddie Van Halen 1955 yılında Hollanda'nın Nijmegen kentinde doğdu. Gerçek adı Edward Lodewijk Van Halen'dır.
Önceleri piyano dersleri almış ancak piyanonun başında oturmanın çok sıkıcı olduğunu düşünerek bateri çalmaya başlamıştır.
Ancak Eddie Van Halen daha sonra esas yeteneğinin gitar olduğuna karar vermiş ve abisiyle enstrümanlarını değiştirmişlerdir.
Yaklaşık 12 yaşlarında gitar çalmaya başlayan Eddie günde 8-9 saat pratik yaparak kendini geliştirdi. 14 yaşına geldiğinde Eric Clapton'un Cream grubunda attığı soloları notası notasına çalabilir duruma gelmişti.
1982 yılında yayımlanan ve dünyanın en çok satan albümü olarak bilinen Michael Jackson'ın ünlü Thriller'ında çalışan Halen, albümdeki en bilinen şarkılardan Beat It'in gitar sololarını çalmasıyla tanındı.
Eddie, dünyanın sayılı solo gitaristlerindendir. Yazdığı Eruption şarkısıyla büyük bir ses getirmiştir. Shred tekniğinin öncülerindendir.
1990'ların sonlarında ağız ve dil kanserine yakalandı. Doktorlar günde 12 ile 14 saat ağzında metal pena tutmasının bu hastalıklara sebep olduğunu söylediler. Çeşitli tedavi metotlarıyla dil kanserinden kurtulmuştu.
Sağlık nedenleriyle ruhsal yapısı da bozulmuş ve bu durum eşiyle boşanmasına sebep olmuştur. Eddie Van Halen'in oğlu da yeni albümlerde Van Halen ile birlikte çalışmıştı.
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