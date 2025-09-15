Ünlü müzisyen Bobby Hart hayatını kaybetti

Geçen yıl kalça kırığı geçirmesinin ardından sağlığı bozulan ünlü müzisyen Bobby Hart, 86 yaşında hayatını kaybetti. Los Angeles'taki evinde hayata veda eden Hart'ın ölüm haberini, arkadaşı, yazar Glenn Ballantyne paylaştı.

Bobby Hart; Micky Dolenz, Davy Jones, Michael Nesmith ve Peter Tork'tan oluşan, dizi için kurulan ve ardından 1960'ların popüler pop grubu haline gelen The Monkees için şarkılar yazdı. Aynı adlı dizi, kurgusal müzik grubu The Monkees'i oluşturan dört gencin maceralarını konu alıyordu. Hart, 1960'larda The Monkees'i popüler kültürde zirveye taşıyan güçlü şarkı sözü yazarı ikilisi 'Boyce and Hart'ın üyesiydi.

Bobby Hart, şarkı sözü yazarı ortağı Tommy Boyce ile birlikte, The Monkees'in en kalıcı hitlerinden bazılarını yarattı.

Boyce and Hart ikilisi

'Boyce and Hart' sadece perde arkasında değildi. 'I Wonder What She's Doing Tonight' gibi kendi hitlerini de bestelediler. Şarkıları, 'I Dream of Jeannie' ve 'Tatlı Cadı' gibi sitcomlarda da yer aldı.