Ünlü tasarımcı mirasından 1 milyon sterlini kedisi için ayırdı
Tasarımcı Karl Lagerfeld, 2019 yılında hayatını kaybetti ancak arkasında kalan ve çok sevdiği kedisini unutmadı. Ölümünden sonra da kedisinin lüks yaşamaya devam etmesi için onun bakımına 1.3 milyon sterlin ayırdı.
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2019 yılında, 85 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü modacı Karl Lagerfeld, Choupette ismindeki kedisini çok seviyordu. Tasarımcı gittiği her yere onu da götürüyordu; Choupette'in kendi Ipad'i ve yemek yemesi için markalı tabakları vardı.
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Beyaz tüyleri ve mavi gözleriyle oldukça sevimli bir kedi olan Choupette'nin bir Instagram hesabı bile var ve şu anda 258 bin takipçisi bulunuyor. Instagram'da paylaşılan gönderiler Choupette'in ağzından yazılıyor ve kedi, babasına olan özlemini her gün "dile getiriyor."
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Tasarımcının vefatından bu yana Choupette, hayranlar ve moda uzmanları arasında sevilen bir figür olmaya devam etti.
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Yakın zamanda Vogue tarafından Lagerfeld'e yapılan bir saygı duruşunda Choupette, Naomi Campbell'ın kolunda uzanırken gösterildi; bu da onu gerçek bir ünlü evcil hayvan yapıyor.
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Bilinene göre Choupette havyarı ve lüks yaşamı seviyor. Legerfeld hayattayken kedisinin ihtiyaçlarını karşılaması için yardımcılar tutuyordu.
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178 milyon sterlin değerindeki mirasa sahip tasarımcı hayatını kaybettiğinde Choupette'i unutmadı. Ünlü modacı, kedisinin iyi bakılması için mirasından 1.3 milyon sterlin ayırdı.
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Son yapılan Met Gala, tasarımcının onuruna düzenlendi ve bazı ünlüler, Choupette'i andıran kıyafetler giyerek, tasarımcıyı onurlandırdı.
Fotoğraf: AP
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Kaynak: BrightSide Fotoğraflar: Instagram