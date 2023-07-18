Ünlü tasarımcı mirasından 1 milyon sterlini kedisi için ayırdı

Beyaz tüyleri ve mavi gözleriyle oldukça sevimli bir kedi olan Choupette'nin bir Instagram hesabı bile var ve şu anda 258 bin takipçisi bulunuyor. Instagram'da paylaşılan gönderiler Choupette'in ağzından yazılıyor ve kedi, babasına olan özlemini her gün "dile getiriyor."