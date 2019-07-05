Kloss, "Victoria's Secret ile çalışmak kim olduğumu ve dünyadaki genç kadınlara güzel olmanın ne anlama geldiği konusunda vermek istediğim mesajı yansıtan bir şey değildi. Bir feminist olmanın gücünü anladıktan sonra bu attığım adım bir dönüm noktası oldu. Kendi seçimlerimi yapmak, kendi hikayemi anlatmak, çalışmak istediğim şirketleri seçmek veya dünyaya anlatmak istediğim mesajın değişmesi için önemli bir karardı" dedi.