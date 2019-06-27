Ünlü Meksikalı kurtarma köpeği, dokuz yıllık görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldı

Frida'nın kariyeri boyunca 12 kişinin kurtarılmasına yardımcı olduğuna inanılıyor.

Meksika'da 2017'de yaşanan depremdeki kahramanlıklarıyla, uluslararası şöhrete kavuşan kurtarma köpeği Frida, dokuz yıllık görev süresinin dolmasını ardından emekliye ayrıldı.

Meksika Donanması'nın kurtarma köpekleri birimi, Golden Labrador cinsi Frida'yı ugurlamak için bir tören düzenledi.

Frida, Meksika, Haiti, Guetemala ve Ekvador'daki 53 kurtarma operasyonunda görev aldı.

Donanmaya göre Frida, 12 kişinin hayatını kurtarırken, 40 kişinin cesedine ulaşılmasını sağladı.

Donanmadan Sorumlu Bakan Yardımcısı Eduardo Redondo "onun havlaması hep umut verdi, belirsizlik ve acı dolu anlarda yardım getirdi" dedi.

Mexico City'deki bir okul enkazında koruyucu yüz maskesiyle enkazı arayan Frida'nın görüntüleri, dünya genelinde ilgi çekmiş ve 300'den fazla kişinin ölümüne yol açan depremde umudun simgesi olmuştu.

Şu anda 10 yaşında olan Frida'nın bakıcıları, Frida'nın meşhur maskesini ve patilerine takılan botları kaldırdı ve hayatının geri kalanında oynaması için bir oyuncak verdi.

Frida'nın resimleri duvarlara çizildi.

Frida'nın emekliliğinde ne yapacağı henüz açıklanmadı, ancak kırsal kesimde bir yere götürülüp, yeni kuşak arama kurtarma köpeklerinin yetişmesine yardımcı olacağına inanılıyor.

Bakan Redondo "Frida, görev şerefle tamamlandı" dedi.