29 Nisan 1955'te ABD'nin Tennessee eyaletindeki Chattanooga şehrinde dünyaya gelen Leslie Jordan, Kentucky Üniversitesi'nde eğitim almış Amerikalı aktördür. Genellikle gösterişli karakterlerle tanınan Jordan, Will & Grace'deki Beverly Leslie, Hearts Afire'daki Lonnie Garr ve American Horror Story serisinde oynadığı karakterler ile hafızalara kazınmıştır.

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