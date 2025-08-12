Habertürk
        Haberler Dünyadan Ünlü komedyen Kathy Griffin'den estetik ameliyat itirafı: Üçüncü kez yüzünü gerdirdi - magazin haberleri

        Ünlü komedyen Kathy Griffin üçüncü kez yüzünü gerdirdi

        ABD'li oyuncu Kathy Griffin, üçüncü kez yüz gerdirme ameliyatı olduğunu söyleyerek; "Dürüst olacağım. iyileşme süreci çok acı vericiydi" dedi

        Giriş: 12.08.2025 - 12:48 Güncelleme: 12.08.2025 - 12:48
        Üçüncü kez yüzünü gerdirdi
        Ünlü komedyen Kathy Griffin, yeni olduğu estetik ameliyatla ilgili açıklama yaptı. 64 yaşındaki komedyen, video yayınında, üçüncü kez yüz gerdirme ameliyatı olduğunu söyleyerek; "Bunun ne kadar gereksiz olduğunu biliyorum. Kimse Kathy Griffin gösterisine onun güzel ve genç yüzünü görmek için gitmiyor" dedi.

        "Şakalarımı dinlemeye geliyorsunuz, istediğim de bu" diyen Kathy Griffin; "Nasıl göründüğümü umursamanızı istemiyorum" diye ekledi.

        Kathy Griffin'in yaptırdığı tek yeni estetik operasyon yüz gerdirme ameliyatı değildi. Komedyen ayrıca, gözlerinin köşelerini kaldırmak için bir 'kedi gözü estetiği' de içeren bir üst göz ameliyatı yaptırdığını açıkladı. Ayrıca çenesinden de estetik operasyon geçirdi.

        Kathy Griffin, daha sonra iyileşme sürecinin ne kadar acı verici olduğunu ayrıntılarıyla anlattı.

        "Dürüst olacağım. Çok acı verici. Yani şu 'Diş dolgusu yaptırmak gibi! Hiçbir şey değil!' diyen o cadılar. Hayır, çok acı verici" diyen komedyen, iyileşme süreci için "zengin kadınların tedavi gördüğü bir yere" gittiğini söyledi. Daha sonra bir hemşireyle birlikte eve gönderildiğini anlatan Griffin, operasyondan sonraki ilk birkaç günü "iğrenç" olarak nitelendirdi.

        Kathy Griffin'in bu fotoğrafı geçen yıl çekildi

        #Kathy Griffin
        #yüz gerdirme
        #Estetik

