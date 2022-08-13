Ünlü kanyonda 11 kişi mahsur kaldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen "Türkiye 5. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali"nin katılımcıları arasında yer alan 17 kişiden 11'i, Valla Kanyonu'nda mahsur kaldı.
İlçede 11 Ağustos Perşembe günü başlayan festival kapsamında, dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'na dün kanyon geçişi için giriş yapan 17 kişilik ekipten 11'i kanyondan çıkamadı.
Kanyonda mahsur kalan kişilerin kurtarılması için Valilik koordinesinde çalışma başlatıldı.
Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine, festivalin devam ettiğini söyledi.
Kanyona giriş yapan 17 kişiden 6'sının kanyon geçişi konusunda profesyonel olduğuna işaret eden Yaşar, şunları aktardı:
"Dün vahşi cennet olarak nitelendirdiğimiz Valla Kanyonu'na 17 kişilik bir ekibimiz girdi. Geçen yıl Bozkurt'ta olan sel felaketi sonrası Valla Kanyonu'nun yapısının bozulduğu, içindeki devasa kayaların yerinin değiştiği tespit edildi. Profesyonel olarak bu işi yapan 6 arkadaşımız hem gönüllü olarak hem de kanyonun yapısını tespit etmek amacıyla yürüyüşe devam ediyorlar ama bu işi amatörce yapan yanlarında götürdükleri 11 arkadaşımızın kanyonda mahsur kaldığını haber aldık."
Bu kişilerin bulundukları yerden ilerleyemediklerinin Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşıldığını söyleyen Yaşar, "Bunun üzerine Sayın Valimizi aradım. Sayın Valimiz kurtarmayla ilgili çalışmayı başlattı." ifadesini kullandı.
JANDARMAYA AİT KURTARMA HELİKOPTERDEN BÖLGEYE ULAŞTI
Vali Avni Çakır, jandarmaya ait kurtarma helikopterinin bölgeye ulaştığını ve kanyonda mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmalarına başladığını söyledi.
Kurtarma çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını, mahsur kalan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Çakır, "Herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Altı kişilik profesyonel grup davam ediyor. Amatörler gidemediler. Dik de olduğu için çıkamadılar. Hayati tehlike yok. İrtibat kuruldu. Birazdan onları sepetli helikopter alacak inşallah." dedi.
Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir
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