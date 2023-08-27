Ünlülerin şaşıracağınız eski meslekleri!
Ünlü isimler dünyaya adını duyurmadan önce sıradan meslekler yapıyordu. Hatta bazı yıldız isimler şaşıracağınız türde değişik işlerle uğraşıyordu. İşte ünlülerin şaşıracağınız eski meslekleri.
- 1
ZAYN MALİK
Ünlü şarkıcı Zayn Malik, One Direction grubu ile tanınmadan önce boksörlük yapıyordu.
- 2
MADONNA
Dünyaca ünlü yıldız Madonna ismini duyurmadan önce bir dönem kasiyerlik işi yapmıştı.
- 3
MEGAN FOX
Oyuncu Megan Fox sinema ve televizyon dünyasına girmeden önce maskotluk yapmıştı.
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- 4
BUĞRA GÜLSOY
Birçok dizi ve filmde yer alan Buğra Gülsoy aslında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Mimarlık bölümü okumuştur.
- 5
HADİSE
Ünlü şarkıcı Hadise pop müzikte adını duyurmadan önce bir dönem tezgahtar olarak çalışmıştır.
- 6
MORGAN FREEMAN
Dünyaca ünlü oyunculardan birisi olan Freeman, ismini duyurmadan önce kargo görevlisi olarak çalışıyordu.
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- 7
NİCOLE KİDMAN
Başarılı oyuncu Nicole Kidman, tüm dünyaya adını duyuran bir aktör olmadan önce masörlük yapıyordu.
- 8
RAFET ELROMAN
Şarkıcı Rafet Elroman ünlü olmadan önce müezzin olarak çalışıyordu.
- 9
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
Televizyon yapımcısı ve yazar olan Armağan Çağlayan aslında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve bir dönem avukatlık yapmıştır.
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- 10
ANGELİNA JOLİE
Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie keşfedilmeden önce cenaze direktörü olarak çalışmıştır.