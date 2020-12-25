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Ünlü isimlerin Noel paylaşımları - Magazin haberleri
Ünlülerin Noel heyecanı
Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimlerinin bu yılki parti planları pandemi nedeniyle suya düşse de, 2021'e sayılı günler kala evdeki hazırlıklarını tamamlamış durumda. Her yıl 25 Aralık'ta kutlanan Noel Bayramı'nda verdikleri pozları ile sosyal medya sayfalarını renklendiren ünlü isimler, o anları takipçileriyle paylaştılar
Noel'den önceki gece... Herkese güzel bir Noel arifesi diliyorum.
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CRISTIANO RONALDO
Mutlu Noeller dileriz.
CHIARA FERRAGNI
Bu yıl bu festivaller biraz farklı olacak ama hepimiz her gün etrafımızda olan tüm güzel şeylere odaklanmaya çalışalım. Herkese mutlu Noeller.
DEMI-LEIGH TEBOZ
Çocuklar bu fotoğrafı çekmek için ne kadar vakit harcadığımızı bir bilseniz...
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SALMA HAYEK
VICTORIA BECKHAM
Herkese mutlu Noeller! Hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Aile zamanı çok değerli.
KENDALL JENNER
Küçük hediye
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SHAKIRA
Mutlu Noeller ve mutlu eğlenceler.
BELLA THORNE
Noel Baba gelip beni bul. Yemin ederim bütün yıl iyi davrandım.
IRINA SHAYK
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KHLOE KARDASHIAN
Mutlu Noeller
PARIS HILTON
Bu yıl yaramaz mıyım, yoksa güzel listede miyim?
MIRANDA KERR
Yeni yıl için nice mutlu yıllara...
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DEMI MOORE
Geçen Noel Arifesi... Noel bu yıl biraz daha sessiz ama yine de sevgi ve şükran dolu. Herkese mutlu tatiller.
GWEN STEFANI
Noel neşesi
ALEXINA GRAHAM
Noel arifesi
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MILEY CYRUS
Hey, bugün Noel!
BROOKE SHIELDS
Ev ve ağaç bitti. Şimdi Noele çok benzedi.
HELENA CHRISTINSEN
Bir dokunuş...
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ELIZABETH HURLEY
Mutlu Noeller.
NATALIA VODIANAVO
Bugünü kutlayan tüm dostlarımıza Mutlu Noeller
SELENA GOMEZ
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SOFIA VERGARA İLE EŞİ JOE MANGANIELLO
Mutlu Noeller.
Vergara, annesi, kardeşi ve yeğeni ile çekilen bu pozunu da yayınladı.
KATE HUDSON
He yanı aşk
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MARIAH CAREY
Mutlu Noeller.
JUSTIN BIEBER İLE EŞİ HAILEY BALDWIN
KYLIE JENNER
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STEPHEN AMEL
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