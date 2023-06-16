IŞIN KARACA



Bu bir başarı hikâyesi... Asla taktir peşinde koşan bir ebeveyn olmadım. Kızımın iyi olduğu dallarda daha da iyi olması için destek verdim, hep vereceğim. Mia'ya 3 yıl disleksi tanısı kondu. (Öğrenme şekli başka olan bir çoçuğum var.) Zekâsı üstün ama normal öğretim şekli ile öğrenemiyor.

Raporlandırmak istemedik başlarda, mücadele etmeyi denedi. Sonra bir gün, 'Anne, öğrenmek istiyorum ama kafam almıyor' dedi. Uzun uzun toplantılar yaptık. Sonunda raporu almaya karar verdik. Mia’nın öğrenme şeklini değiştirince bu sene sonuçları da değişti. 'Ay, bu çocuk okumuyor' deyip, pes etmedik. 'Bu çocuk tembel' demedik. Mücadele ettik ve bu senenin sonuçu takdir... Gözlerim dolu dolu… Konu ne takdir, ne teşekkür... Konu tamamiyle kendi ile yarışı... Bu başarı tüm destek veren öğretmenlerimiz ve okulumuzun desteği ile oldu.. Çocuklarımızı sevgi ve özveri ile büyüttüğünüz için minnettarım. Tüm karne alan çocuklarımızı kocaman kucaklıyorum. Tatil başlasın Mia...