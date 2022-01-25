Ünlü isimlerin kar heyecanı

ESER - BERFU YENENLER ÇİFTİ

Ünlü komedyen ve oyuncu Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler çocukları Kuzey ve Mete ile birlikte evlerinin önünde kardan adam yaptı. Ünlü isim, eşi ve çocuklarıyla birlikte verdiği bu pozu da nazar boncuğu emojisiyle paylaştı.